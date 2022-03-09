Шоу готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед»готов к подписанию нового контракта, сообщает The Guardian

Футболист доволен своим положением в клубе, получает удовольствие от игры и подписание нового договора — вопрос времени.

26-летний англичанин получает в английском клубе около 150 тысяч фунтов в неделю. При этом, если стороны договорятся о новом соглашении, то зарплата защитника увеличится.

В контракте Шоу с «Манчестер Юнайтед», который истекает летом 2023 года, прописана опция продления еще на сезон.

Шоу играет за «МЮ» с 2014 года. В составе английского клуба защитник выиграл Суперкубок Англии и Лигу Европы.

В текущем сезоне Люк принял участие в 26 матчах во всех клубных турнирах и отдал 5 результативных передач.