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    Шоу готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу готов к подписанию нового контракта, сообщает The Guardian.

    Люк Шоу
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    Люк Шоу

    Футболист доволен своим положением в клубе, получает удовольствие от игры и подписание нового договора — вопрос времени.

    26-летний англичанин получает в английском клубе около 150 тысяч фунтов в неделю. При этом, если стороны договорятся о новом соглашении, то зарплата защитника увеличится.

    В контракте Шоу с «Манчестер Юнайтед», который истекает летом 2023 года, прописана опция продления еще на сезон.

    Шоу играет за «МЮ» с 2014 года. В составе английского клуба защитник выиграл Суперкубок Англии и Лигу Европы.

    В текущем сезоне Люк принял участие в 26 матчах во всех клубных турнирах и отдал 5 результативных передач.

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