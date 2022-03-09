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    Смолов — о Шварце: Удивил, приятно удивил

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    Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, чем его удивил главный тренер клуба Сандро Шварц.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Не ожидал, что Сандро Шварц будет таким, и скажу больше — удивил, приятно удивил. По трансляциям было видно, что он эмоционален в крайней степени. Но когда приехал на сборы и приступил к тренировкам, то убедился, с какой страстью он относится к работе и к футболу. Сандро — открытый человек, очень доброжелательный, коммуникабельный.

    Да, сборы у него действительно тяжёлые. Плюс очень большое количество контрольных матчей провели, от постоянных игр сложнее всего приходилось. При том, что на сборы я езжу уже лет так 15. Но три матча за три дня сыграл впервые», — цитирует Смолова пресс-служба «Динамо».

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