Смолов — о Шварце: Удивил, приятно удивил

Нападающий московского «Динамо»рассказал, чем его удивил главный тренер клуба

«Не ожидал, что Сандро Шварц будет таким, и скажу больше — удивил, приятно удивил. По трансляциям было видно, что он эмоционален в крайней степени. Но когда приехал на сборы и приступил к тренировкам, то убедился, с какой страстью он относится к работе и к футболу. Сандро — открытый человек, очень доброжелательный, коммуникабельный.

Да, сборы у него действительно тяжёлые. Плюс очень большое количество контрольных матчей провели, от постоянных игр сложнее всего приходилось. При том, что на сборы я езжу уже лет так 15. Но три матча за три дня сыграл впервые», — цитирует Смолова пресс-служба «Динамо».