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    Салах: Главное, что «Ливерпуль» прошел дальше

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Соперник показал себя крепкой командой. Он был силен даже в первой встрече, которую мы выиграли. Сегодня в начале матча у нас тоже были проблемы. Главное, что мы прошли дальше. Надеюсь, в следующем матче проявим себя лучше.

    Я дважды попадал в штангу. Это нормально — может, в следующей игре забью трижды. Меня это не тревожит, если команда проходит дальше. Но мы уступили в этой игре, что, возможно, даст нам толчок — быть может, мы вышли слишком самоуверенными. Хорошая игра для работы над ошибками», — цитирует Салаха BT Sport.

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Интеру» со счетом 0:1. В первом матче «Интера» и «Ливерпуля», который прошел в Италии, английский клуб одержал победу со счетом 2:0.

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