Роналду может пропустить ближайший матч «МЮ»

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
37-летний португалец продолжает восстанавливаться после травмы бедра, из-за которой пропустил недавний матч против «Манчестер Сити» (1:4).
По информации The Telegraph, Роналду не будет тренироваться как минимум до пятницы.
«Манчестер Юнайтед» 12 марта встретится на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках АПЛ.
Роналду в текущем сезоне провел в АПЛ 23 матча, в которых забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи.
Напомним, сообщалось, что Роналду разочарован своим возвращением в «МЮ» и хочет покинуть команду по окончании сезона.