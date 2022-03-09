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    Роналду может пропустить ближайший матч «МЮ»

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, скорее всего, не сыграет в ближайшем матче.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    37-летний португалец продолжает восстанавливаться после травмы бедра, из-за которой пропустил недавний матч против «Манчестер Сити» (1:4).

    По информации The Telegraph, Роналду не будет тренироваться как минимум до пятницы.

    «Манчестер Юнайтед» 12 марта встретится на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках АПЛ.

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    • Роналду в текущем сезоне провел в АПЛ 23 матча, в которых забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи.

    Напомним, сообщалось, что Роналду разочарован своим возвращением в «МЮ» и хочет покинуть команду по окончании сезона.

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