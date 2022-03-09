Роналду может пропустить ближайший матч «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед», скорее всего, не сыграет в ближайшем матче.

37-летний португалец продолжает восстанавливаться после травмы бедра, из-за которой пропустил недавний матч против «Манчестер Сити» (1:4).

По информации The Telegraph, Роналду не будет тренироваться как минимум до пятницы.

«Манчестер Юнайтед» 12 марта встретится на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках АПЛ.

Роналду в текущем сезоне провел в АПЛ 23 матча, в которых забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, сообщалось, что Роналду разочарован своим возвращением в «МЮ» и хочет покинуть команду по окончании сезона.