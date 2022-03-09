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    Источник: Роналду хочет покинуть «МЮ»

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду склоняется к тому, чтобы покинуть команду по окончании сезона.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По информации Corsera, Роналду разочарован своим возвращением в «МЮ». Все складывается не так, как он рассчитывал.

    37-летний португалец планирует покинуть «МЮ» уже этим летом.

    Скорее всего, Криштиану продолжит карьеру либо в Португалии, либо в США.

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    • Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «ПСЖ», если «МЮ» по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов.

    Роналду в текущем сезоне провел в АПЛ 23 матча, в которых забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи.

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