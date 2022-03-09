Источник: Роналду хочет покинуть «МЮ»

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
По информации Corsera, Роналду разочарован своим возвращением в «МЮ». Все складывается не так, как он рассчитывал.
37-летний португалец планирует покинуть «МЮ» уже этим летом.
Скорее всего, Криштиану продолжит карьеру либо в Португалии, либо в США.
Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «ПСЖ», если «МЮ» по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов.
Роналду в текущем сезоне провел в АПЛ 23 матча, в которых забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи.