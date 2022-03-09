Источник: Роналду хочет покинуть «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед»склоняется к тому, чтобы покинуть команду по окончании сезона.

По информации Corsera, Роналду разочарован своим возвращением в «МЮ». Все складывается не так, как он рассчитывал.

37-летний португалец планирует покинуть «МЮ» уже этим летом.

Скорее всего, Криштиану продолжит карьеру либо в Португалии, либо в США.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «ПСЖ», если «МЮ» по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов.

Роналду в текущем сезоне провел в АПЛ 23 матча, в которых забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи.