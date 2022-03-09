Хави: Отношусь к Куману со всем уважением, он легенда «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны»поделился мнением о бывшем наставнике каталонского клуба

«Я не вникаю в отношения Лапорты и Кумана. К Куману отношусь со всем уважением, он легенда клуба. Я благодарен ему за то, что он пришёл в "Барселону" в трудное для клуба время и проделал хорошую работу», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что долго думал над увольнением Кумана, и признал, что должен был сделать это раньше.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании. Кумана уволили с поста главного тренера «Барселоны» после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) 28 октября 2021 года.