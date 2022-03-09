«Краснодар» расторг контракт с Реми Кабеллой

«Краснодар» и полузащитникдоговорились о расторжении контракта по взаимному согласию, сообщает пресс-служба клуба.

В «Краснодар» Реми Кабелла перешёл летом 2019 года из французского «Сент-Этьена». За российский клуб он провёл 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

В турнирной таблице чемпионата России сезона 2021/2022 «Краснодар» занимает пятое место, набрав 29 очков в 18 матчах. На счету 31-летнего полузащитника четыре матча за национальную сборную Франции.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке.