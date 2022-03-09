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    Реал Мадрид — ПСЖ. Смотреть онлайн в прямом эфире

    09.03.2022 в 23:00 начнется матч в 1/8 финала Лиги чемпионов Реал Мадрид — ПСЖ

    Футбол Лига чемпионов Реал Мадрид ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Реал Мадрид и ПСЖ начнут матч в 23:00 в 1/8 финала Лиги чемпионов, 09.03.2022.

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    Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Реал Мадрид» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Мадрид»).

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