Реми Кабелла попрощался с болельщиками «Краснодара»

Бывший полузащитник «Краснодара»попрощался с болельщиками российского клуба.

«Хочу от всего сердца поблагодарить "Краснодар" за эти три года. Спасибо моему окружению, которое ежедневно помогало мне. Благодарю за оказанное доверие всех болельщиков и президента. Я люблю вас», — написал Кабелла в своём «инстаграме».

Реми Кабелла перешёл в «Краснодар» летом 2019 года из французского «Сент-Этьена». За российский клуб он провёл 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

В турнирной таблице чемпионата России сезона 2021/2022 «Краснодар» занимает пятое место, набрав 29 очков в 18 матчах. На счету 31-летнего полузащитника четыре матча за национальную сборную Франции.