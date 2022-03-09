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    Мартинес: «Интер» снова доказал, что хорош, но нужно прибавлять в деталях

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    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес доволен характером команды.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «нерадзурри» одержали победу над «Ливерпуем» (1:0), но в первом матче проиграли (0:2), поэтому дальше прошли англичане.

    «Мы сделали то, что хотели, проявив характер, а также желание пройти дальше. Жаль, что мы остались вдесятером, как только повели в счёте на стадионе, на котором очень сложно играть. Такие вещи определяют исход противостояния.

    Нужно перевернуть страницу и смотреть вперед. Мы покинули ЛЧ, но продолжаем выступать в Кубке Италии, а также бороться за титул в Серии А. Надо проявить себя с лучшей стороны, вынести урок и постараться стать сильнее.

    Мы снова доказали, что хороши, но нам нужно прибавлять в деталях. То же самое было в матчах с "Реалом" — на таком уровне слишком сложно играть вдесятером», — цитирует Мартинеса Football Italia.

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