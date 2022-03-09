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    «Ливерпуль» проиграл «Интеру», но вышел в четвертьфинал ЛЧ

    «Ливерпуль» — «Интер»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Миланский «Интер» одержал выездную победу над «Ливерпулем» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет был открыт на 62-й минуте. «Интер» добавил в атаке, а «Ливерпуль» этот момент зевнул. Лаутаро Мартинес с двух метров от штрафной нанёс роскошный удар точно в дальнюю девятку.

    А минуту спустя миланцы остались в меньшинстве. Санчес дотянулся в подкате до мяча, а после наступил Фабиньо на ногу. Арбитр Матео Лаос без промедления достал жёлтую, которая для Алексиса стала второй.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Ливерпуль — Интер 0:1
    Гол: 0:1 Лаутаро Мартинес (61') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Кёртис Джонс (Наби Кейта, 65'), Фабиньо, Тьяго Алькантара, Мохамед Салах, Диогу Жота (Луис Диас, 83'), Садио Мане Интер: Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 76'), Алексис Санчес, Иван Перишич, Хакан Чалханоглу (Матиас Весино, 83'), Марсело Брозович (Маттео Дармиан, 75'), Артуро Видаль, Дензел Дюмфрис (Роберто Гальярдини, 75'), Алессандро Бастони, Стефан де Врей (Danilo D`Ambrosio, 46'), Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Диогу Жота (40'), Алексис Санчес (45 + 5'), Артуро Видаль (45 + 6'), Эндрю Робертсон (47'), Алексис Санчес (63'), Садио Мане (71'), Алессандро Бастони (85'), Роберто Гальярдини (90 + 4')

    Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля» и по сумме двух матчей мерсисайдцы вышли в четвертьфинал, где сыграют с «Баварией».

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