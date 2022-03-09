Кроос и Асенсио успели восстановиться к матчу с «ПСЖ»

Тони Кроос Фото: globallookpress.com
Изначально врачи «Реала» были уверены, что Кроос не успеет восстановиться к игре с «ПСЖ», но в итоге немецкий футболист в начале недели возобновил тренировки в общей группе, сообщает Marca.
Кроме того, в предстоящем матче готов сыграть Марко Асенсио, участие которого тоже было под вопросом.
«Реал» проиграл «ПСЖ» в первом матче со счетом 0:1. Ответная игра состоится 9 марта в Мадриде, начало — в 23:00 мск.
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