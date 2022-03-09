Кроос и Асенсио успели восстановиться к матчу с «ПСЖ»

Полузащитник мадридского «Реала»сможет сыграть против «Пари Сен-Жермен» в рамках ответного матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Изначально врачи «Реала» были уверены, что Кроос не успеет восстановиться к игре с «ПСЖ», но в итоге немецкий футболист в начале недели возобновил тренировки в общей группе, сообщает Marca.

Кроме того, в предстоящем матче готов сыграть Марко Асенсио, участие которого тоже было под вопросом.

«Реал» проиграл «ПСЖ» в первом матче со счетом 0:1. Ответная игра состоится 9 марта в Мадриде, начало — в 23:00 мск.

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