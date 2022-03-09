Агент Кухты опроверг слухи о возвращении игрока в «Славию»

Агент, представляющий интересы нападающего «Локомотива», отреагировал на слухи о том, что его клиент обсуждает возможное возвращение в пражскую «Славию».

Ранее в СМИ появилась информация, что форвард может вернуться в свой бывший клуб.

«Ян остаётся в "Локомотиве", никаких проблем нет. Он адаптировался, его всё устраивает», — цитирует Мартиновича Metaratings.

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч. Позже стало известно, что «Химки» подали протест в КДК РФС.