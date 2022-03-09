Индзаги: Решающими в итоге стали два мяча в заключительной 15-минутке первого матча

Главный тренер «Интера»после победы над «Ливерпулем» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что разочарован.

«Мы разочарованы. На протяжении двух встреч наблюдался баланс, хотя мы играли против "Ливерпуля", который наряду с "Манчестер Сити" и "Баварией" сейчас является лучшим в Европе. Но решающими в итоге стали два мяча в заключительной 15-минутке первого матча.

Мы заслуживали большего в первые 75 минут первого матча, затем дважды пропустили. Сегодня на "Энфилде" мы сделали все возможное. Мы станем лучше и сильнее после этих двух игр», — цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

Напомним, в первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в 1/4 финала.