Индзаги: Решающими в итоге стали два мяча в заключительной 15-минутке первого матча

Симоне Индзаги Фото: globallookpress.com
«Мы разочарованы. На протяжении двух встреч наблюдался баланс, хотя мы играли против "Ливерпуля", который наряду с "Манчестер Сити" и "Баварией" сейчас является лучшим в Европе. Но решающими в итоге стали два мяча в заключительной 15-минутке первого матча.
Мы заслуживали большего в первые 75 минут первого матча, затем дважды пропустили. Сегодня на "Энфилде" мы сделали все возможное. Мы станем лучше и сильнее после этих двух игр», — цитирует Индзаги Sky Sport Italia.
Напомним, в первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в 1/4 финала.