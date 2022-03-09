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    Индзаги: Решающими в итоге стали два мяча в заключительной 15-минутке первого матча

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после победы над «Ливерпулем» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что разочарован.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Мы разочарованы. На протяжении двух встреч наблюдался баланс, хотя мы играли против "Ливерпуля", который наряду с "Манчестер Сити" и "Баварией" сейчас является лучшим в Европе. Но решающими в итоге стали два мяча в заключительной 15-минутке первого матча.

    Мы заслуживали большего в первые 75 минут первого матча, затем дважды пропустили. Сегодня на "Энфилде" мы сделали все возможное. Мы станем лучше и сильнее после этих двух игр», — цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

    Напомним, в первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в 1/4 финала.

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