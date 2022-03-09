Смолов: Испытал невероятные эмоции, когда трибуны начали скандировать мою фамилию

Нападающий «Динамо»поделился эмоциями от первых матчей после возвращения в клуб.

«Я считаю, что "Динамо" изменилось очень сильно. Уже по прошлому сезону был виден прогресс команды, что она включилась в борьбу за самые высокие места, обрела своё игровое лицо. Поэтому, когда зимой на меня вышли из "Динамо", у меня не было каких-либо сомнений. Сразу настроился на переход. И сейчас я лично убедился, что всё в "Динамо" отлажено — игра, коллектив, работа всех клубных служб, офиса.

Что испытал, когда динамовские трибуны стали скандировать "Фёдор Смолов"? Невероятные эмоции. Честно скажу, для меня это было неожиданно. Хочу поблагодарить болельщиков за такой приём и отношение ко мне. Действительно очень приятно, буду стараться их радовать на поле», — цитирует Смолова пресс-служба «Динамо».