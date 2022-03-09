Евсеев: «Интер» в каких-то компонентах был сильнее «Ливерпуля»

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением об ответном матче междуи миланскимв 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Интер» выиграл у «Ливерпуля» на «Энфилде» со счетом 1:0, но по сумме двух матчей уступил команде Юргена Клоппа и вылетел из Лиги чемпионов.

«Лигу чемпионов не пропускаю. Вчера смотрел "Ливерпуль" — "Интер", было интересно увидеть, как игроки обеих команд реализуют тренерские задачи. Разные тактические схемы. 4-3-3 у "Ливерпуля", "Интер" со времен Конте играет 3-5-2. Кстати, это была одна из причин, по которой позвали Индзаги — его "Лацио" играл так же. Снова убедились, что судьбу матча определяют игроки. Требования тренера — немаловажный фактор, но если только футболист готов к ним.

"Интер" понравился. Не уступил ни в чем в двух матчах, в каких-то компонентах был сильнее. Миланцы хорошо готовы физически, отличное движение, умение играть один в одного. Даже когда их прессинговали Мане и Салах.

Отмечу Хандановича, через вратаря было много выходов в атаку. И хоть принято считать, что у "Интера" оборонительная схема, вчера мы увидели сколько времени хозяева провели в нападении. Не повезло, так тоже бывает: три попадания в каркас ворот. Лига чемпионов на этой стадии хороша именно такими матчами. Умение играть под давлением, умение играть в ситуациях один на один становятся ключевыми моментами. Говорю об этом команде постоянно», — написал Евсеев в своем инстаграме.