«Барселона» ещё не приняла решение о будущем Дани Алвеса

Дани Алвес Фото: globallookpress.com
Руководство клуба отложило обсуждение данного вопроса до конца сезона. По информации источника, команда намерена усиливать эту позицию, поэтому опасается переизбытка футболистов на фланге обороны.
Стоит отметить, что бразилец получает в стане «сине-гранатовых» минимальную зарплату, которую разрешено платить футболисту высшего дивизиона чемпионата Испании — € 155 тыс. в год.
38-летний Алвес был футболистом «Барселоны» с 2008 по 2016 год. Бразильский защитник вернулся в команду в ноябре 2021 года, подписав контракт до конца сезона. Он не мог выступать за «Барселону» до начала регистрационного зимнего окна. Алвес уже успел провести за «Барселону» 7 матчей, забить один гол, отдать три результативные передачи и заработать одно удаление.