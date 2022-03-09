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    «Барселона» ещё не приняла решение о будущем Дани Алвеса

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    «Барселона» еще не решила, будет ли защитнику Дани Алвесу предложен новый контракт, сообщает AS.

    Дани Алвес
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    Дани Алвес

    Руководство клуба отложило обсуждение данного вопроса до конца сезона. По информации источника, команда намерена усиливать эту позицию, поэтому опасается переизбытка футболистов на фланге обороны.

    Стоит отметить, что бразилец получает в стане «сине-гранатовых» минимальную зарплату, которую разрешено платить футболисту высшего дивизиона чемпионата Испании — € 155 тыс. в год.

    38-летний Алвес был футболистом «Барселоны» с 2008 по 2016 год. Бразильский защитник вернулся в команду в ноябре 2021 года, подписав контракт до конца сезона. Он не мог выступать за «Барселону» до начала регистрационного зимнего окна. Алвес уже успел провести за «Барселону» 7 матчей, забить один гол, отдать три результативные передачи и заработать одно удаление.

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