СМИ: Малком, Клаудиньо и Юри Алберто не намерены покидать «Зенит»

Легионеры «Зенита»намерены продолжить выступления за санкт-петербургский клуб, несмотря на существенный интерес в Бразилии, информирует Goal.com.

Согласно сведениям источника, бразильские клубы активизировали свой интерес к игрокам «Зенита» после того, как ФИФА разрешил легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

Тем не менее Малком, Клаудиньо и Алберто не рассматривают вариант смены клуба даже на фоне происходящего в Украине. Агенты футболистов отклонили все предложения из Бразилии.

Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией в Украине.

Легионерам из Российской Премьер-Лиги разрешили в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.

Соглашения игроков и тренеров будут считаться «разорванными» до 30 июня 2022 года, и, следовательно, они смогут подписать контракт с другим клубом без каких-либо последствий.