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    Слуцкий: Очень рад, что смогли проявить характер и отыграться

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий касательно волевой победы его команды в матче 20 тура чемпионата России над «Ахматом» (2:1).

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «В третьей игре подряд первыми пропускаем, причём очень быстро и как-то очень легко. Это был такой холодный душ, но очень рад, что смогли проявить характер, отыграться. В последние минут 15 "Ахмат" пытался выиграть и оказывать большое давление на наши ворота, но в таком случае есть шанс поймать на контратаке, что мы и сделали.

    Мы понимали, что "Ахмат" будет очень вертикально играть, большое количество длинных передач, нужно контролировать зону подбора.

    Почему не меняю капитанов? Потому что Самошников пока выходит с повязкой. Провинился ли Уремович, раз я не даю ему капитанскую повязку? Никто ни в чём не провинился. Его первые две игры не было в стартовом составе. Как он мог выходить с капитанской повязкой, если он не играл в составе? Можно было, конечно, на лавке посидеть с повязкой», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

    «Рубин» занимает 10 место. После серии неудач команда Слуцкого одержала 7 победу в сезоне и набрала 25 очков.

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