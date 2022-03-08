начнут матч в 22:45 в английском Чемпионшипе, 08.03.2022.

Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Шеффилд Юнайтед» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро». Коэффициент ставки — 1.98 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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