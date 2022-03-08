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    Семин о тренере «Локомотива» Комппере: Как может к нам в страну приехать тренер, не имея лицензии?

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что его очень расстраивает ситуация в клубе.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    После ухода Маркуса Гисдоля исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» стал Марвин Комппер, у которого нет специальной лицензии.

    «Практически не поддерживаю связь с "Локомотивом". Почти не хожу на матчи, игру с "Химками" тоже не смотрел. Каждая команда играет так, как она подготовилась.

    У "Химок" есть проблемы. Юран — эмоциональный. Думаю, "Химки" себя немного перевозбуждают, но Юрану нужно наладить оборону.

    При мне "Локомотив" давал какой-никакой результат? Ничего себе. Чемпионства были, кубки, суперкубки. Не хочу комментировать игру "Локомотива". "Химки" могу, а "Локомотив" — нет.

    Набрать в клуб и спросить, в чем дело? Не вижу смысла. Баринов? Он может и центрального защитника сыграть, и опорного полузащитника. Жемалетдинов тоже прекрасно играет. Эти игроки держат уровень. Другие похуже, но надо смотреть на работу тренера.

    С тренерами ситуация непонятна. Комппер? Для меня неожиданно, что назначают тренером иностранного человека, когда Пашинин и Лоськов только помогают. Как может к нам в страну приехать тренер, не имея лицензии? Мы можем куда-нибудь поехать без лицензии? Нас нигде не примут.

    Почему сюда приезжают иностранцы, которые не могут работать главными тренерами? Для чего их брать? Лицензия у Пашинина есть, он уже работал. Лоськов еще не работал», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

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