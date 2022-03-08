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    Почеттино: Главная задача ПСЖ — удержать преимущество, добытое в первом матче

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о задаче на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    В первом матче парижане на своем поле победили со счетом 1:0.

    «Главная задача — удержать преимущество, добытое в первом матче. Мы относимся к "Реалу" с большим уважением. Это клуб, выигравший этот турнир 13 раз. Такое случайностью не назовешь, но мы не боимся.

    Постараемся сыграть в свой футбол. Знаем, что должны быть сосредоточенными. Все наши игроки и болельщики заслужили победу в этом турнире. Но для начала постараемся выйти в четвертьфинал», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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