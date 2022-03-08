Почеттино: Главная задача ПСЖ — удержать преимущество, добытое в первом матче

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»рассказал о задаче на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с

В первом матче парижане на своем поле победили со счетом 1:0.

«Главная задача — удержать преимущество, добытое в первом матче. Мы относимся к "Реалу" с большим уважением. Это клуб, выигравший этот турнир 13 раз. Такое случайностью не назовешь, но мы не боимся.

Постараемся сыграть в свой футбол. Знаем, что должны быть сосредоточенными. Все наши игроки и болельщики заслужили победу в этом турнире. Но для начала постараемся выйти в четвертьфинал», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.