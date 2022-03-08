Гендиректор «Зенита»: Ни один из легионеров не изъявлял желания приостановить контракт

Генеральный директор «Зенита»ответил на вопрос, хотят ли легионеры уйти из петербургского клуба.

«На сегодняшний момент ни один из легионеров, включая Деяна Ловрена, не изъявлял желания воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт», — заявил Медведев «Чемпионату».

Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией в Украине.

Легионерам из Российской Премьер-Лиги разрешили в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.

Соглашения игроков и тренеров будут считаться «разорванными» до 30 июня 2022 года, и, следовательно, они смогут подписать контракт с другим клубом без каких-либо последствий.