ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаТрансферный дайджест. 1-7 марта
  • 18:30
    • АПЛ объявила о прекращении трансляции в России
  • 17:24
    • Источник: «Челси» придется расстаться c ключевыми игроками в связи с решением Абрамовича продать клуб
  • 16:56
    • «ПСЖ» определился с заменой для Ди Марии
    Все новости спорта

    Гендиректор «Зенита»: Ни один из легионеров не изъявлял желания приостановить контракт

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, хотят ли легионеры уйти из петербургского клуба.

    Александр Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Медведев

    «На сегодняшний момент ни один из легионеров, включая Деяна Ловрена, не изъявлял желания воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт», — заявил Медведев «Чемпионату».

    Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией в Украине.

    Легионерам из Российской Премьер-Лиги разрешили в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.

    Соглашения игроков и тренеров будут считаться «разорванными» до 30 июня 2022 года, и, следовательно, они смогут подписать контракт с другим клубом без каких-либо последствий.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» еще раз выиграет у «Интера»?
  • «Ливерпуль» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Команды снова обменяются голами
  • «Бавария» — «Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Четвертый матч «Авангарда» и «Ак Барса» пройдет спокойно?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порту — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры