Гендиректор «Зенита»: Победа «Спартака» над «Динамо» не удивила

Генеральный директор «Зенита»поделился мнением о победенад(2:0) в 20-м туре чемпионата России.

«Дерби "Динамо" — "Спартак" — одно из основных еще с советских времен, можно вспомнить матчи с легендарными футболистами прошлого. То, что "Спартак" выиграл, — неудивительно и абсолютно заслуженно.

Удивительно то, что "Динамо" играло так пассивно, но на игроков повлияло, скорее всего, психологическое давление из-за того, что команда рядом с первым местом. Это влияет, особенно на молодых ребят, кто без большого опыта, и как говорят в теннисе, это были невынужденные ошибки», — сказал гендиректор «Зенита», слова которого приводит ТАСС.

Медведев также высказался по поводу встречи «Зенита» со «Спартаком» в конце чемпионата России.

«Думаю, это будет один из интереснейших матчей второй половины чемпионата, и неважно, какое значение игра будет иметь в плане турнирного расположения для "Спартака" и Зенита», — добавил один из руководителей питерского клуба.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 13 мая в Москве.