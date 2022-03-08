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    Гендиректор «Зенита»: Победа «Спартака» над «Динамо» не удивила

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о победе «Спартака» над «Динамо» (2:0) в 20-м туре чемпионата России.

    «Спартак» выиграл у «Динамо» со счетом 2:0
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    «Спартак» выиграл у «Динамо» со счетом 2:0

    «Дерби "Динамо" — "Спартак" — одно из основных еще с советских времен, можно вспомнить матчи с легендарными футболистами прошлого. То, что "Спартак" выиграл, — неудивительно и абсолютно заслуженно.

    Удивительно то, что "Динамо" играло так пассивно, но на игроков повлияло, скорее всего, психологическое давление из-за того, что команда рядом с первым местом. Это влияет, особенно на молодых ребят, кто без большого опыта, и как говорят в теннисе, это были невынужденные ошибки», — сказал гендиректор «Зенита», слова которого приводит ТАСС.

    Медведев также высказался по поводу встречи «Зенита» со «Спартаком» в конце чемпионата России.

    «Думаю, это будет один из интереснейших матчей второй половины чемпионата, и неважно, какое значение игра будет иметь в плане турнирного расположения для "Спартака" и Зенита», — добавил один из руководителей питерского клуба.

    Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 13 мая в Москве.

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