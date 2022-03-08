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    «ПСЖ» определился с заменой для Ди Марии

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    «Пари Сен-Жермен» во время летнего трансферного окна попробует подписать атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза.

    Рияд Марез
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    Рияд Марез

    Как сообщает Foot Mercato, в «Париже» считают, что алжирский футболист станет идеальной заменой для Анхеля Ди Марии.

    У «Ман Сити» при этом нет желания продавать Мареза, но ключевым может стать желание игрока жить во Франции. В прошлом году именно по этой причине в «ПСЖ» из миланского «Интера» перешел марокканский защитник Ашраф Хакими.

  • СМИ: «Атлетико», «Барселоне» и «Ювентусу» предложили подписать Ди Марию
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    • Марез провел в текущем чемпионате Англии 21 матч, забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи.

    Напомним, «ПСЖ» ранее решил не продлевать контракт с 34-летним Ди Марией. Действующее соглашение аргентинца с парижским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

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