«ПСЖ» определился с заменой для Ди Марии

во время летнего трансферного окна попробует подписать атакующего полузащитника «Манчестер Сити»

Как сообщает Foot Mercato, в «Париже» считают, что алжирский футболист станет идеальной заменой для Анхеля Ди Марии.

У «Ман Сити» при этом нет желания продавать Мареза, но ключевым может стать желание игрока жить во Франции. В прошлом году именно по этой причине в «ПСЖ» из миланского «Интера» перешел марокканский защитник Ашраф Хакими.

Марез провел в текущем чемпионате Англии 21 матч, забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, «ПСЖ» ранее решил не продлевать контракт с 34-летним Ди Марией. Действующее соглашение аргентинца с парижским клубом рассчитано до конца текущего сезона.