В «Зените» высказались о возможном уходе Ловрена

Генеральный директор «Зенита»опроверг информацию о том, что команду хочет покинуть хорватский защитник

«Ловрен намерен покинуть "Зенит"? Эта информация ни в коей мере не соответствует действительности!», — приводит слова Медведева Sport24.

ФИФА разрешила иностранным игрокам, выступающим в российской Премьер-лиге, заключить трудовые соглашения с зарубежными клубами до 30 июня 2022 года. После истечения указанного срока футболисты будут обязаны вернуться в расположение российских клубов.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине. РФС намерен подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).