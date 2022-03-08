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    Ливерпуль — Интер. Смотреть онлайн в прямом эфире

    08.03.2022 в 23:00 начнется матч в 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль — Интер

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    Ливерпуль и Интер начнут матч в 23:00 в 1/8 финала Лиги чемпионов, 08.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Интер» — «Ливерпуль» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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