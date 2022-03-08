Клопп призвал АПЛ ввести пять замен по ходу матча

Главный тренер «Ливерпуля»считает, что английская Премьер-лига должна разрешить командам делать пять замен по ходу матча.

«Мы играли в воскресенье, среду, субботу и вторник. Это ужасное расписание. Если мы сможем внести изменения в состав, мы это сделаем, если нет, то нет.

Очень важно снова ввести 5 замен. Только в одном турнире нет пяти замен. Это же очень важно. Не понимаю, почему нужно так много времени, чтобы понять это.

Премьер-лига должна спасти своих лучших игроков. Это не преимущество, речь о качестве футбола», — приводит слова Клоппа ESPN.

В чемпионатах Испании, Италии, Франции и Германии клубы могут делать до пять замен в течение матча.