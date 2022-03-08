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    Ещенко: Ваноли хочет поменять психологию «Спартака»

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    Тренер «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о главном тренере красно-белых итальянце Паоло Ваноли.

    Паоло Ваноли
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    Паоло Ваноли

    «С Ваноли общаемся на английском. Он эмоциональный и требовательный. Как и Тедеско: требует, чтобы на тренировках все отдавались на 120 процентов, чтобы потом это в игру переходило. Мне нравится такой подход, такое мышление.

    Если сравнить Ваноли и Карреру — оба итальянцы, оба эмоциональные, хотят поменять психологию.

    С Бакаевым общаемся, он хорошо провел сборы. Он должен выходить и показывать себя на поле, а дальше уже решение будут принимать тренер и руководители.

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    Какие у меня функции как у тренера? Очень тяжелая работа, если честно. Раньше приходил, два часа позанимался и ушел. А сейчас надо за час на поле выходить, после собирать инвентарь, помогать. Очень интересная работа, идейная. Нужно, чтобы твои идеи доходили до футболистов. Хочу набраться опыта, впитывать, а дальше посмотрим, что будет», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

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