Ещенко: Ваноли хочет поменять психологию «Спартака»

Тренер «Спартака»поделился мнением о главном тренере красно-белых итальянце

«С Ваноли общаемся на английском. Он эмоциональный и требовательный. Как и Тедеско: требует, чтобы на тренировках все отдавались на 120 процентов, чтобы потом это в игру переходило. Мне нравится такой подход, такое мышление.

Если сравнить Ваноли и Карреру — оба итальянцы, оба эмоциональные, хотят поменять психологию.

С Бакаевым общаемся, он хорошо провел сборы. Он должен выходить и показывать себя на поле, а дальше уже решение будут принимать тренер и руководители.

Взаимоотношения Соболева и Николсона? Все понимают, что конкуренция должна придавать сил. Тут надо варьировать, общаться, доносить, что не нужно опускать руки.

Какие у меня функции как у тренера? Очень тяжелая работа, если честно. Раньше приходил, два часа позанимался и ушел. А сейчас надо за час на поле выходить, после собирать инвентарь, помогать. Очень интересная работа, идейная. Нужно, чтобы твои идеи доходили до футболистов. Хочу набраться опыта, впитывать, а дальше посмотрим, что будет», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».