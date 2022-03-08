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    Анчелотти: «Реал» может на равных соперничать с лучшей версией «ПСЖ»

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Наша команда знает себе цену, и поражение в первом матче было очень болезненным. Однако мы не сомневаемся, что в своем лучшем виде "Реал" может на равных соперничать с лучшей версией "ПСЖ". Очень надеюсь, что завтра все мы увидим оптимальный "Реал".

    В последние три недели нам удалось очень плодотворно поработать над физическим состоянием. В Париже мы не показали своей лучшей игры, но сейчас уверены в себе и полагаем, что сможем выдать хороший матч в среду вечером», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

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    • «Реал» проиграл «ПСЖ» в первом матче со счетом 0:1. Ответная игра состоится 9 марта в Мадриде.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Реал» — «ПСЖ».

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