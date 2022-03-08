Анчелотти: «Реал» может на равных соперничать с лучшей версией «ПСЖ»

Главный тренер мадридского «Реала»поделился ожиданиями от ответного матча св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Наша команда знает себе цену, и поражение в первом матче было очень болезненным. Однако мы не сомневаемся, что в своем лучшем виде "Реал" может на равных соперничать с лучшей версией "ПСЖ". Очень надеюсь, что завтра все мы увидим оптимальный "Реал".

В последние три недели нам удалось очень плодотворно поработать над физическим состоянием. В Париже мы не показали своей лучшей игры, но сейчас уверены в себе и полагаем, что сможем выдать хороший матч в среду вечером», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

«Реал» проиграл «ПСЖ» в первом матче со счетом 0:1. Ответная игра состоится 9 марта в Мадриде.

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