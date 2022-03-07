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    Зенит — Уфа. Смотреть онлайн в прямом эфире

    07.03.2022 в 16:30 начнется матч в РПЛ Зенит — Уфа

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    Зенит и Уфа начнут матч в 16:30 в РПЛ, 07.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Уфа» — «Зенит» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Уфа». Коэффициент ставки — 1.86.

      • Календарь и таблица РПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Зенит»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Зенит — Уфа.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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