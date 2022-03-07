Спаллетти: «Наполи» пропустил совсем необязательный мяч и не смог вскрыть оборону «Милана»

Главный тренер «Наполи»прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в 28-м туре Серии А.

«Мы хорошо начали матч и действовали лучше соперника. После перерыва игра поменялась и мы создали недостаточно возможностей забить гол. Мы пропустили совсем необязательный мяч и не смогли вскрыть оборону "Милана".

В то же время у меня нет вопросов к моей команде. Мы продолжаем прогрессировать. Мы справляемся с давлением и будем соответствовать уровню. Если был уверен, что все будет так, то я бы ушел, но я уверяю вас, завтра я проведу тренировку в Наполи», — цитирует Спаллетти DAZN.

После этого матча «Милан» с 60 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, «Наполи» с 57 очками — на третьей строчке.