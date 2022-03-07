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    Cемин: Матч против «Динамо» — один из лучших для «Спартака» за последнее время

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру «Спартака» в матче «Динамо» (2:0) в 20-м туре чемпионата России.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Игра была крайне напряженной, особенно до первого забитого мяча. Большую роль сыграло удаление защитника "Динамо", когда они остались в меньшинстве.

    По качеству игры "Спартак", на мой взгляд, провел одну из лучших своих игр за последнее время. Дисциплинированная игра как в атаке, так и в защите, стала главным фактором в их победе.

    Второй тайм "Динамо" в меньшинстве заслуживает большого уважения. Команда смогла выровнять игру после удаления защитника. Было много единоборств, желтых карточек — стандартные атрибуты дерби.

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    • Важную роль сыграл и заполненный почти на сто процентов стадион. Игрокам крайне важно чувствовать от зрителей поддержку и эмоции во время матча», — приводит слова Семина «РБК-Спорт».

    «Спартак» занимает девятое место в таблице РПЛ после 20-ти туров.

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