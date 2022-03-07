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    СМИ: Часть игроков «МЮ» относятся к Рангнику без уважения

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    Футболисты «Манчестер Юнайтед» по-прежнему недовольны главным тренером Ральфом Рангником.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    По информации Manchester Evening News, часть игроков не понимают, почему клуб решил пригласить тренера, который перед этим работал спортивным директором в России.

    Кроме того, команде не нравятся методы работы немецкого специалиста.

    Ранее сообщалось, что Рангнику так и не удалось найти общий язык с Криштиану Роналду.

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    • Рангник возглавил «МЮ» в конце прошлого года. Перед этим он занимал должность директора по спорту и развитию московского «Локомотива».

    «МЮ» занимает пятое место в таблице АПЛ после 28-ми туров.

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