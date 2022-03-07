СМИ: Часть игроков «МЮ» относятся к Рангнику без уважения

Ральф Рангник Фото: globallookpress.com
По информации Manchester Evening News, часть игроков не понимают, почему клуб решил пригласить тренера, который перед этим работал спортивным директором в России.
Кроме того, команде не нравятся методы работы немецкого специалиста.
Ранее сообщалось, что Рангнику так и не удалось найти общий язык с Криштиану Роналду.
Рангник возглавил «МЮ» в конце прошлого года. Перед этим он занимал должность директора по спорту и развитию московского «Локомотива».
«МЮ» занимает пятое место в таблице АПЛ после 28-ми туров.