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    Рангник: «Ман Сити» — один из лучших клубов мира, и мы отстаем от него

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:4).

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «В первом тайме мы играли хорошо, если не сказать прилично. Мы боролись. Но пропускать в начале матча тяжело. Мы сумели сравнять счет прекрасным голом, а потом пропустили в результате контратаки.

    Это был крайне тяжелый матч против одной из лучших команд мира. Четвертый гол мы пропустили на последней минуте. Сложная игра, которая показывает, какой путь нам еще нужно пройти, чтобы сократить отставание от этой команды.

    Было очевидно, что нам придется много бегать, чтобы иметь шанс победить. Надо было находиться в режиме охотника, и так оно и было в первом тайме. Но третий гол нас убил. Он стал результатом прекрасно разыгранного углового, против такого невозможно защищаться.

    Во втором тайме соперник был сильнее и показал свое мастерство. У нас игра не складывалась, особенно после третьего мяча.

    Все знают, насколько "Ман Сити" хорош. Это один из лучших клубов мира, и мы отстаем от него.

    Мы хорошо понимаем, что нам надо побеждать. Но это был один из самых сложных матчей, поскольку нам пришлось принять, что они сегодня были сильнее.

    Но мы ждем новых игр и должны победить в следующих двух домашних матчах, это очень важно», — заявил тренер BBC.

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