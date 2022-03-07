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    Остин — Интер Майами. Смотреть онлайн в прямом эфире

    07.03.2022 в 00:00 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Остин — Интер Майами

    Футбол MLS
    Остин и Интер Майами начнут матч в 00:00 в американской футбольной лиге MLS, 07.03.2022.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Остин» — «Интер Майами» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Остин»).

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