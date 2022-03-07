Гол Жиру принес «Милану» победу над «Наполи»

В матче 28-го тура чемпионата Италиипотерпел домашнее поражение от— 0:1

Единственный гол был забит на 49-й минуте. Тонали со стандартного положения выполнил подачу в штрафную «Наполи», далее Калабрия нанёс удар низом с зоны подбора, а Жиру у вратарской здорово подставил ногу, подправив мяч в угол ворот.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Милан 0:1 Гол: 0:1 Оливье Жиру (49') Наполи: Давид Оспина, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Мариу Руй, Фабиан Руис (Дрис Мертенс, 76'), Станислав Лоботка (Ирвин Лосано, 82'), Маттео Политано (Адам Уна, 67'), Пётр Зелиньски (Андре Замбо Ангисса, 82'), Лоренцо Инсинье (Элиф Элмас, 67'), Виктор Осимхен Милан: Оливье Жиру (Раде Крунич, 68'), Рафаэл Леау (Златан Ибрагимович, 90'), Франк Кессье, Жуниор Мессьяс (Алессандро Флоренци, 80'), Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали (Анте Ребич, 68'), Тео Эрнандес, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Давиде Калабрия (Алексис Салемакерс, 80'), Мик Меньян Предупреждения: Калиду Кулибали (24'), Амир Ррахмани (37'), Оливье Жиру (39'), Виктор Осимхен (77'), Мик Меньян (83'), Адам Уна (90 + 2'), Алессандро Флоренци (90 + 3')

Команда Стефано Пиоли вернулась на 1-е место Серии А, набрав 60 очков в 28 матчах.

Календарь и таблица Серии А

У идущего вторым «Интера» 58 очков и игра в запасе. «Наполи» идет на 3-й позиции: 57 очков после 28 игр.