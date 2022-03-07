ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Динамо»С почином, Паоло. «Спартак» притормозил погоню «Динамо» за лидером
  • 00:53
    • Гол Жиру принес «Милану» победу над «Наполи»
  • 21:59
    • Гол Мораты принес «Ювентуса» победу над «Специей»
  • 21:35
    • Дубли Де Брейне и Мареза принесли «Ман Сити» победу в дерби с «МЮ»
  • 20:56
    • «Спартак» в большинстве одержал победу в столичном дерби с «Динамо»
  • 20:18
    • «Барселона» вырвала волевую победу у «Эльче»
    Все новости спорта

    Гол Жиру принес «Милану» победу над «Наполи»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Милан
    В матче 28-го тура чемпионата Италии «Наполи» потерпел домашнее поражение от «Милана» — 0:1

    «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Наполи»

    Единственный гол был забит на 49-й минуте. Тонали со стандартного положения выполнил подачу в штрафную «Наполи», далее Калабрия нанёс удар низом с зоны подбора, а Жиру у вратарской здорово подставил ногу, подправив мяч в угол ворот.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Милан 0:1
    Гол: 0:1 Оливье Жиру (49') Наполи: Давид Оспина, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Мариу Руй, Фабиан Руис (Дрис Мертенс, 76'), Станислав Лоботка (Ирвин Лосано, 82'), Маттео Политано (Адам Уна, 67'), Пётр Зелиньски (Андре Замбо Ангисса, 82'), Лоренцо Инсинье (Элиф Элмас, 67'), Виктор Осимхен Милан: Оливье Жиру (Раде Крунич, 68'), Рафаэл Леау (Златан Ибрагимович, 90'), Франк Кессье, Жуниор Мессьяс (Алессандро Флоренци, 80'), Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали (Анте Ребич, 68'), Тео Эрнандес, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Давиде Калабрия (Алексис Салемакерс, 80'), Мик Меньян Предупреждения: Калиду Кулибали (24'), Амир Ррахмани (37'), Оливье Жиру (39'), Виктор Осимхен (77'), Мик Меньян (83'), Адам Уна (90 + 2'), Алессандро Флоренци (90 + 3')

    Команда Стефано Пиоли вернулась на 1-е место Серии А, набрав 60 очков в 28 матчах.

    Календарь и таблица Серии А

    У идущего вторым «Интера» 58 очков и игра в запасе. «Наполи» идет на 3-й позиции: 57 очков после 28 игр.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Южное» дерби выйдет результативным
  • «Ростов» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Закончит ли ЦСКА серию в Ярославле?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • «Тоттенхэм» и «Эвертон» устроят перестрелку?
  • «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Атлетик — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры