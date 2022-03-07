Эдегор: Воспринимаю сравнения с Озилом как комплимент

Полузащитник «Арсенала»рассказал, как относится к сравнениям с бывшим хавбеком лондонской команды

«Я не любитель сравнивать себя с другими футболистами, но воспринимаю сравнения с Озилом как комплимент. Я всегда на него равнялся. Озил был одним из моих любимых игроков, когда я был юным. Чувствую, что нахожусь в очень хорошей форме. Трудно сравнивать себя с собой же из прошлого, но я чувствую, что становлюсь лучше», — приводит слова Эдегор TV2.

Мартин Эдегор перешёл в лондонский «Арсенал» из мадридского «Реала» в 2021 году. В нынешнем сезоне 23-летний норвежский футболист принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.