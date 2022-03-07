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    Кобелев: Захарян провел качественный матч против «Спартака»

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    Известный российский тренер Андрей Кобелев оценил игру вингера «Динамо» Арсена Захаряна в матче против «Спартака» (0:2).

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Арсен провел довольно качественный матч. Но если бы не удаление, уверен, бело-голубые действовали бы по-другому. В первом тайме никто из подопечных Шварца из игры не выпадал. Но, увы, две ошибки и две желтые карточки одному игроку... Все закончилось.

    Смолов — зависимый игрок. Во-вторых, "Спартак" выставил пять защитников и двух опорников, которые располагались довольно низко. Так что было сложно что-то придумать впереди. Хотя бело-голубые и пытались.

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    • Красно-белые взяли количеством возле своей штрафной. Сыграть на третьего в одно касание, да еще и на таком неидеальном поле команде Шварца было объективно тяжело», — приводит слова Кобелева «Спорт-Экспресс».

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