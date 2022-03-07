Кобелев: Игра «Спартака» напомнила «Интер» Конте с Лукаку

Известный российский тренерподелился впечатлениями от игрыв матче с(2:0) в 20-м туре чемпионата России.

«В первом тайме игра красно-белых напомнила мне "Интер" Конте с Лукаку на острие. Можно было проводить четкие параллели между этими командами.

В обороне "Спартак" действовал очень компактно, все время вступал в единоборства. Выход в атаку осуществлялся через Николсона, и сразу включались два быстрых фланга в лице Бакаева и Промеса», — приводит слова Кобелева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает девятое место в таблице РПЛ после 20-ти туров.