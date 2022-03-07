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    Агент Кухты: По моему мнению, Ян мог принимать участие в матче с «Химками»

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    Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, оценил возможность технического поражения для железнодорожников из-за появления своего клиента в игре с «Химками».

    Ян Кухта
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    Ян Кухта

    «По моему мнению, Ян мог принимать участие в матче против "Химок", так как в отрезке между его удалением и подписанием контракта с "Локомотивом" "Славия" провела три матча в чемпионате», — цитирует Мартиновича «Рейтинг Букмекеров».

  • Кухта высказался о возможном техническом поражении «Локомотива»
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    • Напомним, на матч «Локомотив» — «Химки» в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду форвард получил красную карточку и был отстранён на один матч.

    Позднее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков огласил намерение подмосковного клуба подать протест в адрес московского «Локомотива» из-за нарушения регламента.

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