Агент Кухты: По моему мнению, Ян мог принимать участие в матче с «Химками»

, агент нападающего «Локомотива», оценил возможность технического поражения для железнодорожников из-за появления своего клиента в игре с «Химками».

«По моему мнению, Ян мог принимать участие в матче против "Химок", так как в отрезке между его удалением и подписанием контракта с "Локомотивом" "Славия" провела три матча в чемпионате», — цитирует Мартиновича «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, на матч «Локомотив» — «Химки» в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду форвард получил красную карточку и был отстранён на один матч.

Позднее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков огласил намерение подмосковного клуба подать протест в адрес московского «Локомотива» из-за нарушения регламента.