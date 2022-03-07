Индзаги поделился мыслями перед ответной игрой с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

«Результат первого матча негативно сказывается на нас. Мы провели отличную игру, и результат был слишком суровым для нас.

Это будет сложная игра, но мы очень мотивированы. Очень важно, я бы сказал, необходимо забить гол в первом тайме, но мы знаем, что это будет очень сложный матч.

Мы готовились к игре три дня, парни сфокусированы. Мы играем с одной из лучших команд Европы, наравне с "Манчестер Сити" и "Баварией". Было здорово провести первый матч в Милане, и мы понимаем, что завтра будет еще сложнее.

"Интер" уже много лет не выходил на эту стадию турнира, и мы знали, что встретимся с топ-командой, когда заняли второе место на групповом этапе. Мы сделали все возможное в первом матче и сделаем то же самое завтра», — цитирует Индзаги Football Italia.

Первая игра проходила на «Джузеппе Меацца» и закончилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.