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    Индзаги поделился мыслями перед ответной игрой с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал предстоящий матч с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Результат первого матча негативно сказывается на нас. Мы провели отличную игру, и результат был слишком суровым для нас.

    Это будет сложная игра, но мы очень мотивированы. Очень важно, я бы сказал, необходимо забить гол в первом тайме, но мы знаем, что это будет очень сложный матч.

    Мы готовились к игре три дня, парни сфокусированы. Мы играем с одной из лучших команд Европы, наравне с "Манчестер Сити" и "Баварией". Было здорово провести первый матч в Милане, и мы понимаем, что завтра будет еще сложнее.

    "Интер" уже много лет не выходил на эту стадию турнира, и мы знали, что встретимся с топ-командой, когда заняли второе место на групповом этапе. Мы сделали все возможное в первом матче и сделаем то же самое завтра», — цитирует Индзаги Football Italia.

    Первая игра проходила на «Джузеппе Меацца» и закончилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.

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