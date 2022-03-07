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    Гвардиола: «Ман Сити» провел игру на одном из самых высоких уровней за последние годы

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил своих подопечных после победы над «Манчестер Юнайтед» (4:1) в 20-м туре.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Хороший матч, особенно второй тайм. "Ман Сити" провел игру на одном из самых высоких уровней за последние годы.

    В первом тайме у соперника было больше энергии, чем во второй половине. Во втором тайме у них возникли трудности с тем, чтобы прессинговать нас.

    "МЮ" играл по схеме 4-2-4, был агрессивен. Они могут это делать и без Криштиану Роналду. Соперник выглядел впечатляюще.

    У нас были сложности с выходом из обороны. В первом тайме моменты у нас возникали скорее после контратак, а не благодаря владению мячом.

    Во втором тайме футболисты проявили индивидуальное мастерство, движение всех игроков было превосходным. Каждое решение, которое мы приняли в игре, было правильным, поэтому мы выиграли.

    Кевин де Брюйне вернулся к своей лучшей форме. Он испытывал боли в начале сезона, но вернулся к своей лучшей форме. Сейчас он силен. Я в восторге от того, что он забивает голы.

    Я говорил с ним о том, что он сосредоточен на голевых передачах, но он должен забивать. Сейчас Кевин много забивает и, надеюсь, сможет оставаться в форме», — заявил Гвардиола Sky Sports.

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