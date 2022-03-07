Гвардиола: «Ман Сити» провел игру на одном из самых высоких уровней за последние годы

Главный тренер «Манчестер Сити»похвалил своих подопечных после победы над(4:1) в 20-м туре.

«Хороший матч, особенно второй тайм. "Ман Сити" провел игру на одном из самых высоких уровней за последние годы.

В первом тайме у соперника было больше энергии, чем во второй половине. Во втором тайме у них возникли трудности с тем, чтобы прессинговать нас.

"МЮ" играл по схеме 4-2-4, был агрессивен. Они могут это делать и без Криштиану Роналду. Соперник выглядел впечатляюще.

У нас были сложности с выходом из обороны. В первом тайме моменты у нас возникали скорее после контратак, а не благодаря владению мячом.

Во втором тайме футболисты проявили индивидуальное мастерство, движение всех игроков было превосходным. Каждое решение, которое мы приняли в игре, было правильным, поэтому мы выиграли.

Кевин де Брюйне вернулся к своей лучшей форме. Он испытывал боли в начале сезона, но вернулся к своей лучшей форме. Сейчас он силен. Я в восторге от того, что он забивает голы.

Я говорил с ним о том, что он сосредоточен на голевых передачах, но он должен забивать. Сейчас Кевин много забивает и, надеюсь, сможет оставаться в форме», — заявил Гвардиола Sky Sports.