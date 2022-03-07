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    Фабиньо: Для меня «Интер» — лучшая итальянская команда

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    Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».

    Фабиньо
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    Фабиньо

    «Для меня "Интер" — лучшая итальянская команда за последние два-три года. Они играют в хороший футбол. В первой половине первого матча они играли лучше, но мы были более резкими перед воротами. Большая команда должна выигрывать такие встречи, забивать те шансы, которые у нас есть», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

    На 75-й минуте встречи в первой игре счёт открыл бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Результативную передачу отдал шотландский защитник мерсисайдского клуба Эндрю Робертсон. На 83-й минуте встречи египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отправил в ворота миланского клуба второй мяч.

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