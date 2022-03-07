Душан Влахович признан лучшим игроком «Ювентуса» в феврале

Нападающий «Ювентуса»признан лучшим игроком клуба по итогам февраля. Об этом сообщает пресс-служба туринцев.

В прошлом месяце серб участвовал в 6 матчах за «Ювентус» и забил 4 гола. После 28 туров «Ювентус» располагается на четвёртом месте в таблице Серии А, имея в своём активе 53 очка. «Милан», имеющий в своём активе 60 очков после 28 игр, лидирует в национальном первенстве.

Влахович стал игроком «Ювентуса» в 2022 году, перейдя в команду из «Фиорентины». В нынешнем сезоне в 26 матчах итальянской Серии А Душан забил 20 голов и отдал две результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в пяти матчах Кубка страны. Контракт Влаховича с флорентийским клубом истекал в 2023 году.