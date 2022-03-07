Де Брейне: «Ман Сити» заслужено добыл три очка в игре с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Сити»прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:1) в матче 28-го тура АПЛ, где он оформил дубль.

«Думаю, что "Манчестер Юнайтед" играл с нами несколько иначе, чем в других случаях. Они пытались прессинговать и хорошо справились с этим в первом тайме. Но во втором тайме мы создали больше моментов.

Когда появляются шансы, я должен быть в нужном месте. Не могу объяснить, почему мы всегда побеждаем там "Олд Траффорд", но дома нам труднее. Сегодня мы играли действительно хорошо и заслужил три очка.

Чемпионская гонка предполагает победу в каждом матче. "Ливерпуль" вчера выиграл, но мы правильно отреагировали. Иногда мы не добиваемся результата, но мы всегда играем правильно. Будем бороться за титул до конца», — цитирует Де Брейне Sky Sports.