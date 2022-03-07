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    Конте: Не могу сравнивать работу в «Интере» и «Тоттенхэме»

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    Бывший главный тренер «Интера», а ныне наставник «Тоттенхэма», Антонио Конте сравнил работу в итальянском и английском клубах.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Когда "Интер" предложил мне работу, мне дали два года, чтобы одержать победу в чемпионате, и предоставили возможность делать то, что хочу. С "Тоттенхэмом" мы этого не обсуждали.

    Может, цель другая, потому что в Италии был только "Ювентус", который выигрывал девять скудетто подряд. Когда знаете, что у вас есть только один соперник, хочется побеждать как можно скорее. За два года мы добились чемпионства, и теперь "Интер" — одна из лучших команд Италии.

    Не могу сравнивать работу в этих командах. Моя нынешняя ситуация совершенно другая. Нужно сосредоточиться на том, чтобы завершить сезон как можно лучше, тогда ситуация будет более ясной», — приводит слова Конте Football.London.

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