В 17:00 06.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Сассуоло» — «Венеция» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венеция» — «Сассуоло» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.24 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Сассуоло»).

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