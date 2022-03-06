В 14:00 06.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

Последний матч между собой: «Алания» — «Текстильщик Иваново» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Текстильщик Иваново» — «Алания». Коэффициент ставки — 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Текстильщик Иваново»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Текстильщик Иваново — Алания.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам