начнут матч в 01:30 в американской футбольной лиге MLS, 06.03.2022.

Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Коламбус Крю» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сан-Хосе Эрткуэйкс»).

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